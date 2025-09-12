В РПЦ объяснили, как пережить трудности в браке

Иерей Виталий Зорин высказал категоричную позицию относительно понятия «здорового эгоизма», утверждая, что его не существует в христианском мировоззрении. В комментарии порталу «Столица 58» священник отметил , что эгоистичное поведение супруга следует воспринимать как духовное испытание, данное для спасения души.

По словам Зорина, вступая в брак, человек принимает ответственность за свой выбор перед Богом, и поэтому развод из-за эгоизма партнера недопустим.

«Это все оправдание, наверное, и желание сделать так, чтобы хотя бы какому-то эгоизму оставить место в жизни. Но надо твердо понимать, что эгоизм — это состояние, с которым мы должны бороться», — отметил священнослужитель.

Вместо поиска путей расторжения брака иерей посоветовал молиться о даровании терпения и мудрости для себя, а также молиться за супруга в надежде на положительные изменения.

По словам представителя РПЦ, такой подход отражает традиционное православное понимание брака как пожизненного союза, где трудности становятся путем духовного роста. Священник призывает видеть в испытаниях возможность укрепления веры и смирения, а не повод для разрушения семьи.

