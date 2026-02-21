В РПЦ объяснили, когда сожжение чучела на Масленицу становится грехом

Традиционное сожжение чучела на Масленицу может представлять опасность для души, если участники праздника наделяют этот обряд особым сакральным значением. Такую точку зрения в разговоре с «Лентой.ру» выразил заместитель главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По словам представителя церкви, ключевым фактором является внутренний настрой человека. Если разведение костра воспринимается исключительно как часть народных гуляний и способ повеселиться, то ничего предосудительного в этом нет.

«Если люди начинают входить в раж, представлять, что они совершают какой-то языческий обряд, то, конечно, это несовместимо с христианством», — подчеркнул Кипшидзе.

