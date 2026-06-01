В РПЦ объяснили растущий интерес молодежи к поездкам в монастыри

В Русской православной церкви зафиксировали рост интереса молодых россиян к монастырям. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с СiбДепо объяснил, что заставляет молодежь все чаще отправляться в такие поездки.

По его мнению, душа молодого человека изначально открыта к поискам Бога, истины и смысла жизни. Однако главной причиной он назвал пресыщение поверхностностью, царящей в современном публичном пространстве, и усталость от постоянных попыток использовать молодых людей тем или иным способом.

Представитель РПЦ отметил, что многие юноши и девушки, задумываясь о происходящем вокруг, приходят к выводу: все, что им предлагают, — это услуги и бизнес. Им же хочется прикоснуться к чему-то подлинному и вневременному. Именно эта тяга к настоящему, по словам Кипшидзе, и делает привлекательной даже короткую поездку в монастырь, которая способна подтолкнуть человека к вере.

Эксперты также связывают популярность монастырского туризма с желанием временно вырваться из привычного ритма жизни и отказаться от коммерциализированного досуга. Такие путешествия дают возможность соприкоснуться с историческими и духовными традициями.