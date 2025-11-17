В РПЦ отреагировали на скандальные проповеди священников

В современных условиях любую проповедь могут записать на видео и быстро распространить через социальные сети и СМИ, заявил в интервью ТАСС председатель синодального отдела Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда.

На фоне участившихся скандальных случаев с высказываниями он обратился к священнослужителям с призывом более внимательно относиться к формулировкам.

Легойда также не исключил возможности намеренной публикации таких записей с определенными целями и призвал священников избегать ситуаций, когда их слова могут вырвать из контекста.

«Проповедник должен понимать, что когда полхрама его снимает, то у части из них дальше пойдет веерная рассылка и до какого-нибудь замечательного журналиста это обязательно дойдет», — подчеркнул он.

В последнее время внимание общественности приковано к проповедям протоиерея Андрея Ткачева, который часто делает скандальные утверждения, в частности, в отношении женщин. Так, например, летом священнослужитель назвал россиянок, которые не хотят иметь детей, «дохлыми и трусливыми бабами».

Ранее протоиерей Евгений Попиченко назвал женщину «домашней феей», создающей счастье в семье.