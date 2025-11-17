В РПЦ отреагировали на скандальные проповеди священников
Легойда: священникам не следует «подставляться» во время проведения проповедей
Фото: [Праздник Крещение Господне в Кашире/Медиасток.рф]
В современных условиях любую проповедь могут записать на видео и быстро распространить через социальные сети и СМИ, заявил в интервью ТАСС председатель синодального отдела Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда.
На фоне участившихся скандальных случаев с высказываниями он обратился к священнослужителям с призывом более внимательно относиться к формулировкам.
Легойда также не исключил возможности намеренной публикации таких записей с определенными целями и призвал священников избегать ситуаций, когда их слова могут вырвать из контекста.
«Проповедник должен понимать, что когда полхрама его снимает, то у части из них дальше пойдет веерная рассылка и до какого-нибудь замечательного журналиста это обязательно дойдет», — подчеркнул он.
В последнее время внимание общественности приковано к проповедям протоиерея Андрея Ткачева, который часто делает скандальные утверждения, в частности, в отношении женщин. Так, например, летом священнослужитель назвал россиянок, которые не хотят иметь детей, «дохлыми и трусливыми бабами».
Ранее протоиерей Евгений Попиченко назвал женщину «домашней феей», создающей счастье в семье.