Согласно сообщениям в СМИ, Егор Буркин, Александр Щипцов и Андрей Вигель в составе ОПГ поставляют синтетические наркотики в страны бывшего СССР. Три приятеля стоят за наркокартелем «ХимПром», который считается одним из крупнейших в Восточной Европе. По некоторым источникам, они спонсируют нацбатальоны и ВСУ, а СБУ, в свою очередь, «крышует» эту структуру на территории украинского государства.

Как выяснилось, главой картеля является именно Егор Буркин, родившийся в Башкирии. В школе он был безобидным мальчиком, а позже познакомился со своим будущим коллегой – Александром Щипцовым. Оба они, к слову, воспитывались в семье предпринимателей. Потом парни вместе пошли в один университет.

Позже Буркин переживает смерть отца, связывается с игорным бизнесом. Его искали вместе с деньгами после того, как он кинул одного из совладельцев салона с игровыми автоматами. Вскоре он переключился на торговлю «солями». Это помогло решить все проблемы и раздать долги.

Уже к 2014 году Щипцов и Буркин владели наркобизнесом, который вырос до структурированной ОПГ. На Украине они добились поддержки со стороны СБУ, поскольку с помощью наркотиков можно было бороться против России. А пока у нас в стране расследовались дела, заведенные в отношении «ХимПрома», на территории украинского государства у бизнеса все было гладко.

С началом специальной военной операции в Донбассе Егор Буркин всячески продвигал себя в качестве украинского патриота, жертвующего огромные деньги для Вооруженных сил страны.

К слову, на данный момент известно, что Щипцов и Буркин объявлены в федеральный розыск. Мать последнего удалось найти, но она не пожелала идти на контакт с сотрудниками СМИ. Несмотря на это, расследование располагает различными деталями со слов родственников и знакомых. Подробнее об этом можно узнать в материале RT.