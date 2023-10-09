В Рудничном районе Кемерова пострадал человек в результате ДТП

Как пишет издание «Vse42.ru» , уголовное дело уже направили для рассмотрения в суд. Юноше грозит до семи лет лишения свободы.

Стало известно, что в городе Кемерово произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Инициативной. Сообщается, что за рулем ВАЗ-21053 сидел девятнадцатилетний водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

При этом у него не было прав на управление транспортным средством. Однако, несмотря на все вышеперечисленное, юноша все же решил прокатиться по ночному городу, что стало для него ошибкой. Водитель не справился с управлением на большой скорости, в результате чего произошло столкновение с Chevrolet Aveo.

Иномарку откинуло в сторону, после чего она перевернулась на крышу. Водитель внутри нее получил серьезные травмы. Виновник аварии решил скрыться с места происшествия. Но полицейские сотрудники вскоре его задержали.

Этот случай служит очередным напоминанием о том, что нельзя садиться за руль без водительских прав, а тем более – в состоянии алкогольного опьянения. Иначе не исключено повторение подобных инцидентов, результат которых может быть гораздо плачевнее.