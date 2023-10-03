В Румынии не планируется введение ограничений на фоне COVID-19

Как пишет агентство «РИА Новости» , в Министерстве здравоохранения Румынии не собираются вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции. А министр Александру Рафилэ и вовсе назвал слухи о введении спекуляциями.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать возможность введения ограничений в стране из-за ковида Рафилэ заявил, что все эти «спекуляции» кажутся не только преувеличенными, но и довольно опасными. Ведь они создают особую напряженность в обществе. А «мир не должен паниковать по поводу ограничений».

Тем более, как отметил министр, ситуация в стране все же становится лучше. А количество диагностированных случаев все ниже и ниже. Таким образом, Рафилэ пришел к выводу, что в Румынии новая волна ковида пошла на спад.