В Румынии раскрыли «фабрику» фальшивых паспортов для граждан СНГ

По данным правоохранителей, около 10 тыс. граждан России, Молдавии и Украины получили паспорта на основании фиктивных или поддельных документов. В организации процесса участвовали сотрудники органов ЗАГС, адвокаты, нотариусы и переводчики.

Схема основывалась на существующей процедуре «восстановления гражданства» для потомков лиц, проживавших на территории Румынии в период с 1918 по 1940 годы. Преступники изготавливали поддельные архивные справки, которые из-за отсутствия единой базы данных не могли быть оперативно проверены государственными служащими.

Далее оформлялась фиктивная регистрация по адресам в небольших сельских коммунах, а для ускорения процесса изготавливались поддельные сертификаты о гражданстве.

Услуги по «легализации» активно рекламировались в социальных сетях преступными группами. Румынский паспорт, являясь официальным документом Европейского союза (ЕС), открывал его обладателям доступ к безвизовому проживанию, работе и ведению бизнеса в странах Европы.

Особенно резко интерес к этой схеме вырос после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Так, в 2023 году заявления на румынское гражданство подали 6 658 граждан России, а в 2024 году — еще 4 574.

В некоторых случаях для оформления документов незаконно использовались личности украинских военнослужащих, погибших на фронте.

Власти Румынии начали массовую проверку. На данный момент уже аннулированы десятки ранее выданных удостоверений личности, и сотни дел находятся на стадии пересмотра. По оценкам, более 18,7 тыс. граждан бывшего СССР могли оформить фиктивную регистрацию.

Ранее МВД раскрыло «схему» хищения государственных денег фиктивным рождением 600 детей.