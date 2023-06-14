В Russia Today подготовили пародийный ролик про новый пакет западных санкций против РФ

В среду, 14 июня, послы стран Евросоюза в очередной раз хотят принять новый пакет санкций, направленных против Российской Федерации. На этот раз – уже 11 по счету. RT сразу попросил положить их в «пакет с пакетами».

В качестве главных героев юмористического видео выступают несколько западных политиков. В нем не обошлось без Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, Джо Байдена и других. Все они пребывают в муках, размышляя о том, какие санкции еще не были введены по отношению к российскому государству.

Один президент в поисках новых идей бьет стену головой, другой – кидает дротики в карту мира, третий использует искусственный интеллект для ответа на вопрос, а четвертый и вовсе отказывается в этом участвовать, яростно покидая заседание.