В Рыбном союзе России назвали способы выбора рыбы с икрой

Определить, есть ли икра в рыбе, довольно нелегко: нужно знать, когда определенный вид идет на нерест, тем не менее существуют свои секреты. В Рыбном союзе России назвали способы, как выбрать рыбу с икрой. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что прежде всего икра может быть только в целой, непотрошеной рыбе. У охлажденной или дефростированной рыбы с икрой брюшко будет более плотное. К тому же большая часть видов рыб нерестится весной, поэтому шансы найти рыбу с икрой в начале лета выше.

Поясняется, что рыба с икрой часто имеет вздутый, плотный живот, особенно ближе к хвосту. Более того, у самки кожа на брюхе иногда чуть более светлая и натянутая, иногда даже полупрозрачная.

Ранее экономист Холод раскрыл, на сколько вырастет стоимость красной икры.