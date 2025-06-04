Экономист Холод раскрыл, на сколько вырастет стоимость красной икры

С начала лососевой путины на Камчатке, стартовавшей в начале текущего месяца, цены на свежую икру нерки достигли 9–9,5 тыс. рублей за килограмм, что на две тысячи больше, чем в аналогичный период 2024 года. К декабрю цена на деликатес может увеличиться еще на 50 процентов и достигнуть 15 тысяч рублей. Экономист Леонид Холод рассказал, какой стоимости красной икры следует ожидать в ближайшие месяцы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, рост цен на красную икру не поддается никакой логике, поскольку сегодня путина только начинается, и непонятно, почему икра так подорожала. Так, старой икры должно уже не быть, а новая должна быть в дефиците, в связи с чем в период путины могут взлетать цены на указанный продукт. И этим пользуются продавцы с целью манипулировать покупателями.

Эксперт подчеркнул, что в текущем году во время лососевой путины прогнозируется более скромный подход рыбы. Но в прошлом году была аналогичная ситуация.

По его мнению, на данный момент рано рассуждать, как поменяется стоимость красной икры к декабрю. В любом случае продавцы заинтересованы продать подороже и применять при этом любые варианты давления на покупателей. При этом красная икра не является товаром эластичного спроса, поэтому, если цена резко летит вверх, ее просто перестанут покупать.

Ранее губернатор Камчатки Солодов объяснил причину резкого повышения цен на икру.