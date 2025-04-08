В Рыбном союзе России объяснили, зачем щупать спинку вяленой и сушеной рыбы

Вяленая и сушеная рыба являются не просто традиционной закуской к пенному, а также и ценным источником белка и полезных веществ. Тем не менее ряд производителей в погоне за вкусовыми качествами и экономией начиняют натуральные снеки вредными ингредиентами. В рыбном союзе рассказали, как избежать подделок. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что вяленая или сушеная рыба являются лучшим снеком в отличие от чипсов и сухариков.

Отмечается, что в ходе приготовления вяленой продукции происходит гидролиз белков и липидов, а объем влаги сокращается, что улучшает усвояемость рыбы, которая еще получает и прекрасную вкусоароматику. Минус — это высокое содержание соли.

Поясняется, что в целом, чем проще состав, тем лучше. Если в составе отсутствует усилитель вкуса, ароматизаторы и консерванты, то это лучший вариант. На неразделанной рыбе должен отсутствовать белый налет на голове, не должно быть кислого оттенка запаха, а спинка должна быть плотной на ощупь.

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