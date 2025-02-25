Названы неочевидные полезные свойства корюшки

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, чем полезна рыба корюшка, а также в каком виде ее лучше употреблять для максимальной помощи здоровью.

Корюшка оказалась не только бюджетной, но и очень полезной рыбой. По словам диетолога, полезнее всего употреблять верный или запеченный продукт. Жареная или копченая более калорийна и имеет противопоказания.

В остальном, как уточнила Писарева, корюшка может стать важным дополнением к постоянному рациону. В этой рыбе есть омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А и D, калий, магний, железо и фосфор. При стабильном питании корюшкой можно помочь снизить риски развития многих болезней, в том числе и тяжелых.

«Положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, способствует снижению плохого холестерина. Также рыба содержит белок, который легко усваивается. Корюшка богата антиоксидантами, которые замедляют процесс старения и являются профилактикой онкологических заболеваний», — заключила собеседница RT.

Напомним, что депутат Виталий Милонов предлагал внести корюшку в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов РФ.

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