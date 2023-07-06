В Ростове будут судить сразу 18 участников нацбатальона «Айдар»

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону в пятницу, 7 июля, начнет рассмотрение по существу самого массового уголовного дела в отношении сразу 18 участников украинского националистического батальона «Айдар»*.

Как информирует ТАСС со ссылкой на представителя защиты одного из подсудимых Павел Косован, все фигуранты рассматриваемого уголовного дела будут доставлены в зал суда.

«Им вменяются насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР... и участие в деятельности террористической организации», — сообщает ТАСС.

* - Признан экстремистским в РФ и запрещен