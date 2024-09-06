В РЖД рассказали подробности столкновения грузовика с электричкой в Петербурге

В РЖД назвали водителя грузовика ответственным за столкновение с электричкой, которое произошло на перегоне Броневая — Санкт-Петербург-Балтийский. Об этом сообщают в официальном телеграмм-канале Октябрьской железной дороги.

«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора при исправно действующей переездной сигнализации перед приближающимся пригородным поездом № 6342 Гатчина-Балтийская — Балтийский вокзал. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — уточнили в ОЖД.

В публикации уточняется, что пассажирам и машинистам поезда удалось избежать каких-либо серьезных травм, а вот водителю грузовика понадобилась помощь врачей. Информация о его состоянии не уточняется. Случившееся происшествие повлияло на график курсирования поездов. Например, в пути на час задержали девять составов, которые следуют в Петербург и обратную сторону.

Ранее сообщалось о том, что РЖД хочет установить автопилот на первый российский высокоскоростной поезд, а еще он должен будет уметь выполнять самодиагностику своих систем.