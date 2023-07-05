В РЖД сообщили о восстановлении работы сайта и приложения

Российские железные дороги (РЖД) справились с хакерской атакой и успешно восстановили работу своего сайта и мобильного приложения.

В течение дня пользователи сталкивались с недоступностью услуг, так как сервисы были парализованы из-за внешней атаки на системы компании. Об этом пишет ТАСС.

Представители РЖД подтвердили, что хакерская атака произошла, однако благодаря оперативным мерам информационной безопасности и совместным усилиям специалистов удалось быстро преодолеть проблему.

Пользователи теперь могут снова пользоваться всеми услугами сайта и мобильного приложения РЖД. Правда, в ближайшее время могут по-прежнему возникать сбои и небольшие неполадки в работе сервис. Об этом заявили в самой компании.