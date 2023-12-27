В РЖД сообщили о запуске первого российского аналога «Ласточки»

Российские железные дороги (РЖД) анонсировали запуск первого импортозамещенного аналога электрического поезда «Ласточка» в России. Об этом в среду, 27 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Отечественный электропоезд будет носить название «Финист». Его впервые запустят 28 декабря 2023 года. Как отметили в РЖД, название поезда было выбрано народным голосованием. Оно проходило с 4 по 12 декабря. Почти 43 тысяч человек приняли участие в выборе названия поезда.

«Финист, как и Феникс, только на русский манер, – это сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения. Такой образ в точности повторяет судьбу «Ласточки», которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный», – говорится в заявлении РЖД.

Скоростной электропоезд «Ласточка» разработан немецкой компанией Siemens AG. Он состоит из 5 вагонов, общая длина всего состава достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч.

Новый российский аналог «Финист» начнет свой путь от вокзала Екатеринбурга. Пассажиры на нем будут доставлены в Каменск-Уральский. Отмечается, что на первом этапе запуска транспорта состав будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области. С января маршрут «Финиста» будет проходить до Карпинска через Серов, а также до Верхотурья.