В Сахалинской области потушили пожар на крыше Углегорской котельной

Стало известно, что в пятницу, 22 сентября, пожарным удалось ликвидировать возгорание на крыше котельной №1, которая находится в Углегорске. Информацией об этом поделились в ГУ МЧС России по региону, о чем также пишет ТАСС .

Как сообщается, пожар возник в 05:24 по местному времени. Тогда же началось горение крыши котельной, а огонь распространился на 500-600 кв. м. Предварительные данные свидетельствуют о том, что оборудование в результате пожара не пострадало. Также обошлось и без человеческих жертв. Отмечается, что на объекте в то время выполнял свою работу один охранник.

На данный момент эту ситуацию взяли под контроль в правительстве региона. Известно, что сейчас возгорание уже удалось ликвидировать. Восстановительные работы в котельной будут проведены в скором времени, а потому отопительный сезон начнется в городе Углегорск без каких-либо задержек.