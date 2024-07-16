В Салехарде агрессивная стая собак растерзала домашнего пса

В ямальском городе на Полярном круге бродячие собаки напали на домашнего пса на самовыгуле, интернет-издание «Ямал-Медиа» . Владелица, потерявшая любимца, пытается привлечь внимание властей и профильных служб к ситуации, ведь история может повториться, причем не только с животными.

Любимый пес Кузя бегал по территории строительной базы, где работал муж хозяйки собаки. По ее словам, удержать питомца на поводке было невозможно: свободолюбивый, ласковый и преданный пес любил погулять сам по себе. Кузя всегда возвращался к хозяевам домой. Однако в один из дней его так и не дождались.

Позже пса подобрали зоозащитники, так стало известно о смерти Кузи. Сделали это бродячие собаки, сбившиеся в большую стаю. Однако найти в районе гибели домашнего питомца агрессоров так и не удалось. Вполне вероятно, что собаки находятся уже в другой части города.

«За нападение безнадзорных животных должна нести ответственность администрация города, так как они занимаются организацией обращения животными без владельцев с целью предотвращения причинениями этими животными вреда здоровью либо имуществу граждан. Кроме того, эту ответственность должны разделить и владельцы погибшего животного, так как выпуск животного на самовыгул — это безответственное поведение», — говорит юрист, зоозащитник Игорь Пушкарь.

В Салехарде занимаются отловом собак, но позже отпускают из приютов, если они здоровы и не проявляют агрессии. Жителей призывают не выпускать на самовыгул домашних животных, не повергать их опасности, а также позаботиться о спокойствии окружающих. Ведь если зверь навредит прохожему, то владельца могут засудить и оштрафовать на 3-5 тысяч рублей.