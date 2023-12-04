В Салехарде на рынке «Дары Ямала» появится площадка с фермерской продукцией

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , в «Фермерском уголке» представят свою продукцию производители из Красноярская, Ноябрьска, а также Салехарда. А администрация окружной столицы рассказала на своей странице в социальных сетях о том, что продажи стартуют уже с 19 декабря.

Не секрет, что многие люди предпочитают покупать продукцию, произведенную или выращенную в домашних хозяйствах. И теперь жители Салехарда смогут приобрести ее напрямую от производителей. Молочная продукция, рыба, оленина, варенье и др. – все это вскоре появится на специальном прилавке.

И среди всего ассортимента большую часть товаров занимает продукция предпринимателей из Салехарда. В продажу поступит 20 торговых марок – выбрать есть из чего.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Рязанской области на данный момент зарегистрировано более 29 тыс. индивидуальных предпринимателей, среди которых 600 фермеров.