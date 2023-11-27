В Салехарде полиция нашла афериста, который оформлял кредиты на чужие паспорта

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , им оказался двадцатисемилетний мужчина. Он был задержан в северной столице России.

В феврале житель окружной столицы написал заявление и обратился с ним к полицейским сотрудникам. Оказалось, что еще в прошлом году неизвестный оформил по паспортным данным пострадавшего кредит. О задолженности в размере почти 7 тыс. рублей мужчина узнал благодаря сотрудникам кредитной организации.

Позже личность злоумышленника удалось выявить. Он и рассказал о том, что в одном из мессенджеров узнал о незаконном способе заработка. Для этого на полученные паспортные данные неизвестных ему людей аферист оформлял микрозаймы в различных кредитных организациях.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Кузбассе таксист дважды спас пожилых людей от обмана мошенников.