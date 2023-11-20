В Салехарде школьные коллеги с аплодисментами встретили бойца СВО

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , житель Салехарда еще в прошлом году приступил к военной службе. Сейчас же он вернулся в столицу Ямало-Ненецкого автономного округа на побывку. Защитник Родины посетил городскую школу №2, где работал до мобилизации.

Его встретили добродушно – с аплодисментами в актовом зале образовательного учреждения. Об этом, к слову, рассказала администрация школы, опубликовав соответствующие кадры на своей странице в социальных сетях.

Коллеги Льва Петровича были очень рады с ними увидеться. Его ранили на поле боя, а сейчас он прибыл на Родину в краткосрочный отпуск. Бойцу, который ранее отвечал в школе за исправность электронной техники, пожелали «здоровья и победы».

Напомним, мы уже писали о том, что в ЯНАО четвероклассники из Надыма собрали для бойцов СВО гумпомощь.