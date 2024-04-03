В Салехарде у газовой заправки загорелся автомобиль

В Салехарде недалеко от газовой заправки вспыхнул легковой автомобиль. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на МЧС по региону.

Возгорание у газовой заправки произошло 3 апреля на ул.Объездная. Пожарным поступил сигнал об этом в 13:06 по местному времени. Экстренные службы были на месте через пять минут.

Как оказалось, загорелась легковая машина Toyota Land Cruiser, которая находилась в гараже на ремонте. К пожару могла привести неисправность газового оборудования.

Огнеборцы в составе пяти человек оперативно потушили пламя, которое распространилось в основном в моторном отсеке и в салоне. В общей сложности на это ушло 18 минут. На месте после устранения огня также работал дознаватель.

Уточняется, что в результате огненного инцидента никто не пострадал. Точная причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось о последствиях аварии на подстанции в Подольске, где произошло возгорание.