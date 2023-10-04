В Салехарде женщина попала под подозрение из-за смерти сожителя

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , местную жительницу подозревают в жестокой расправе над сожителем. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что следователи города Салехард подозревают сорокадевятилетнюю местную жительницу в убийстве мужчины.

Известно, что тело умершего 1989-го года рождения обнаружили рано утром в среду, четвертого октября 2023 года. На нем было зафиксировано колото-резаное ранение в области груди. В убийстве мужчины подозревается женщина, которая сожительствовала с ним.

Как выяснилось, накануне инцидента с печальным исходом пара распивала напитки, содержащие алкоголь. В ходе совместного застолья между сожителями произошел конфликт. Северянка схватила нож и нанесла им удар в грудь потерпевшего. После этого женщина вызвала сотрудников скорой помощи.