В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку, оказывающую эскорт-услуги

В четверг, 16 января, полицейский патруль в Сальвадоре обнаружил раненую 29-летнюю гражданку России Елену Новоселову. Она была доставлена в больницу в огнестрельными ранениями.

Новоселова оказывала в Сальвадоре эскорт-услуги, предлагая их онлайн под псевдонимом «Лолита ла Русита».

В совершении преступления полиция подозревает мужчину по имени Эрвин Лагос Андраде, который, по предварительным данным, был ее сутенером.

Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, таким образом, у нее в руках не было оружия, использовавшегося при нападении, сообщает сальвадорская полиция на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось о том, что Виталий Милонов призвал привлекать к уголовной ответственности женщин, занимающихся эскорт-услугами.