В Самарской области два дня ищут тринадцатилетнего мальчика

В Самарской области два дня назад пропал тринадцатилетний мальчик. О поиске рассказало РИА Новости .

Известно, что мальчик пропал в садоводческом товариществе «Авис-С» в массиве Новая Алексеевка. Подросток ушел на прогулку из дома в 10:00 по местному времени. Домой мальчик так и не пришел, когда родители не смогли найти сына своими силами, они обратились в полицию. На поиски ребенка подняли все подразделения МВД: участковых, уголовный розыск, ГИБДД. К розыску также присоединились волонтеры.

Сейчас сотрудники ведомства обходят жилые дома, опрашивают людей, осматривают заброшенные и хозяйственные здания, прочесывают лесополосу. Также специалисты изъяли записи с камер наблюдения на пути подростка.