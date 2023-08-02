В самарском Минздраве рассказали о состоянии девочки, которая попала под винт катера

Девочка, которая попала под винт катера, когда находилась в воде на реке Сок в Самаре, до сих пор находится в реанимации, состояние ее стабильно тяжелое. Об этом пишет РИА Новости 2 августа.

По данным Минздрава Самары, за пострадавшей школьницей наблюдают врачи, сейчас происходит восполнение кровопотери. У пострадавшей травмированы две голени, помимо этого зафиксированы переломы, разрывы связок и большая потеря крови.

Напомним, что катер травмировал ребенка 30 июля, 60-летнего водителя задержали и возбудили уголовное дело. К счастью, на данный момент сообщается, ребенку удалось спасти обе ноги.