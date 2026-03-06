Тотальная слежка: смартфоны жителей Израиля превратились в шпионские маячки после атак на Иран

Жители Израиля столкнулись с масштабной кампанией кибершпионажа, в рамках которой хакеры внедряют вредоносное ПО на смартфоны под видом официального приложения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает Bloomberg.

По данным отчета швейцарской компании по кибербезопасности Acronis, злоумышленники рассылают текстовые сообщения, имитирующие уведомления от «Службы тыла» (Home Front Command). В сообщениях пользователям предлагается установить приложение для получения экстренных оповещений о безопасности, однако на деле программа открывает хакерам полный доступ к личным данным владельца.

Поддельное приложение позволяет злоумышленникам отслеживать местоположение устройства, перехватывать сообщения и получать доступ к камере и микрофону в режиме реального времени. Специалисты предупреждают, что кампания носит таргетированный характер и отличается высоким уровнем технического исполнения.

Официальные представители силовых структур Израиля призывают граждан проявлять бдительность и скачивать государственные сервисы только из проверенных магазинов приложений, игнорируя подозрительные ссылки в СМС-рассылках.

