В Санкт-Петербурге депутат сознался в убийстве девушки

В Санкт-Петербурге мужчина по собственному желанию вышел из районного совета депутатов от Ларионовского поселения, а вскоре признался в убийстве, совершенном в 90-е. По данным «Фонтанки», речь про 50-летнего депутата Александра Цветикова.

Цветиков избрался в одну из известных политических партий еще в 2014 году и был депутатом Приозерского района Ленобласти. 28 марта 2024 года он неожиданно сдал мандат и пошел в СК писать явку с повинной. Оказалось, что районный законодатель входил в преступный клан Андрея Волова «Маленького». По словам экс-депутата, тогда же он убил некую девушку.

По предварительным данным, жертва была не одна. Первой стал петербуржец по прозвищу Джон Солдат из клана, а также его возлюбленная. «Фонтанка» пишет, что Цветикову предъявляют обвинение в соучастии и устранении пары. Девушка при этом не была вхожа в мир криминала, но от нее избавились для инициирования исчезновения. Несчастную зарезали ножами недалеко от Приозерска. Трупы закопали там же.

Полагают, что на признание Цветикова толкнула беседа с оперативниками убойного отдела уголовного розыска. Уже не первый месяц они проводят задержания экс-гангстеров.

Отметим, что правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что девушку задержали за хищение у пенсионерок из Подмосковья более 10 млн рублей.