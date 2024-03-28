Молодую девушку задержали за хищение у пенсионерок из Подмосковья более 10 млн рублей

Подмосковные полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая подозревается в хищении у двух пенсионерок свыше десяти миллионов рублей.

Как рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в полицию обратились две женщины 69-ти и 78-ми лет. Они рассказали, что деньги у них были похищены обманным путем.

Злоумышленница рассказала, что пойти на преступление ей предложил знакомый, с которым она не общалась четыре года. Он звонил пенсионеркам, представлялся сотрудником банка и сообщал, что с их счетов пытаются украсть все сбережения. Для сохранения денег их надо обналичить и отдать курьеру, роль которого и играла подозреваемая.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Девушке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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