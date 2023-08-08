В Санкт-Петербурге ФСБ раскрыла канал незаконной миграции

Спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал для незаконной миграции, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У 15 задержанных изъяты деньги, носители информации и документы, подтверждающие их преступную деятельность.

Для въезда мигрантов в Россию преступники оформляли на них фиктивные приглашения на лечение от подконтрольных медицинских организаций.

Основным направлением миграции в Россию является ближнее зарубежье. По статистике ФСБ, в первом квартале текущего года лидерами по этому показателю стали граждане Узбекистана. Количество их поездок в Россию составило 818 тысяч и превысило допандемийный уровень.