В Санкт-Петербурге грудной ребенок умер от наркотика, полученного с молоком матери

В Санкт-Петербурге четырехмесячная девочка умерла, после того как 44-летняя мать покормила ее грудью, сообщает SHOT.

В крови ребенка обнаружили метадон, попавший в детский организм с молоком матери.

Следствие выяснило, что девочка родилась в неблагополучной семье. Родители нигде не работали, а папаша имел шесть судимостей за наркотики, мошенничество и кражи.

В отношении нерадивых родителей может быть возбужден целый набор уголовных дел: наркотики, оставление ребенка в опасности и неисполнение родительских обязанностей.