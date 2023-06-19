В Санкт-Петербурге няня подвергла издевательствам девочку-инвалида

Судя по фотографиям матери ребенка, на теле пострадавшей есть множество ушибов и ссадин. Как предположил правозащитник, у сиделки может быть нетрадиционная сексуальная ориентация. Об этом сообщают «Невские новости»

В своих социальных сетях юрист Никита Сорокин пишет о том, что в действиях преступницы лежат не только побои, но и насилие над беззащитным ребенком. Ранее девочка осталась с подозреваемой одна на пару дней. После этого вернувшаяся мама пришла в ужас от ушибов и ссадин на теле своей дочери.

Сиделка признала вину касательно побоев сотрудникам полиции. Но Сорокин намерен доказать, что произошло нечто большее. По словам юриста, есть огромная разница в наказании, если удастся доказать факт насильственных действий сексуального характера.