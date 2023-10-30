В Санкт-Петербурге пожарные ищут дом для спасенного из огня котенка Уголька

Петербургские спасатели накануне вернули буквально с того света котенка по кличке Уголек. Теперь, как информирует пресс-служба регионального управления МЧС, хвостатому питомцу осталось найти дом и добрых хозяев.

В ведомстве рассказали, что во время недавнего пожара в пригороде Петербурга Парголово спасатели при проливке горевшего здания нашли еле живого котенка, который прятался под половицами.

«Буквально только что на пожаре в Парголово пожарные спасли почти новорожденного котенка… Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пламя, а во время проливки и разборки сгоревших конструкций услышали жалобный писк, раздававшийся из-под обгоревших балок пола», — цитирует РИА Новости информацию ведомства.

В МЧС добавили, что хвостатого достали, а после привезли в пожарную часть. В настоящее время котенка отпаивают молоком. Малышу дали имя Уголек.