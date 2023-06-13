В Санкт-Петербурге прошла вторая репетиция «Алых парусов» в акватории Невы

Чтобы бриг с красно-огненными парусами прошел без проблем, был разведен Троицкий мост. Об этом сообщают «Невские новости»

Корреспондент издания заснял кадры, на которых видна одна из репетиций «Алых парусов» - праздника для выпускников. Она состоялась ночью 13 июня. Получились довольно волшебные снимки. Первая репетиция «России» состоялась на Неве за день до второй.

Этот праздник является ежегодной традицией для выпускников петербургских школ. Тысячи учеников становятся зрителями сказочного шоу. Чтобы праздник состоялся без проблем, власти города внесли корректировки в график разводки мостов и движение транспортных средств.

Вечером, когда состоится мероприятие, в небо будут запущены множество фейерверков.