В Санкт-Петербурге разыскивают режиссера Никанорова

В Санкт-Петербурге приступили к поискам режиссера Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александра Никанорова. Об этом театр сообщил в своих соцсетях.

По данным БДТ, Никаноров не выходил на связь с четверга, 21 сентября.

«Он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово 21 сентября в 15:47 – дальше его следы потерялись», – говорится в сообщении театра.

БДТ обращается ко всем, кто видел Никанорова, сообщить о его местонахождении по телефону горячей линии. По информации учреждения культуры, в поисках режиссера участвуют волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», его друзья, коллеги и близкие.

По информации «Mash на Мойке», друзья Никанорова обнаружили в его квартире предсмертную записку. Они обратились в полицию. По данным источника, за несколько дней до своего исчезновения режиссер отпраздновал 40-летний юбилей. Также, как отмечали знакомые Никанорова, он страдал депрессией.

Никаноров присоединился к БДТ в 2014 году. Он поставил спектакли «Затмение» и «Люблю» в театре ЦЕХЪ», а также постановку «Гроза» в Камерном театре Малыщицкого.

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