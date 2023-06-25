В Санкт-Петербурге ребенок на свой день рождения насмерть отравился бутылкой водки

Через несколько после распития крепкого алкоголя 16-летний школьник умер, а его подружка была экстренно госпитализирована в клинику в тяжелом состоянии.

Как передает Baza, трагический инцидент произошел еще 23 июня, но известно об этом стало только сегодня. Девятиклассник Алексею (имя изменено) устроил вечеринку по случаю своего 16-летия. Каким образом парню продали алкоголь в местном магазине еще предстоит разобраться полиции.

«После распития водки Алексею и его подруге резко стало плохо. Скорую вызвал друг школьника, который не пил алкоголь. В больницу Алексей попал уже в состоянии клинической смерти. Медики диагностировали у него сердечный приступ. Спасти парня не удалось. Его подруге повезло чуть больше: она попала в больницу в тяжёлом состоянии, но осталась жива», - сообщается в соцсетях.

Полиция уже возбудила дело о причинении смерти по неосторожности. Что произошло на вечеринке, неизвестно. Бутылка из-под водки отправлена на экспертизу. Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего.