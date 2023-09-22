В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на территории пункта утилизации мусора

Не секрет, что огонь может быть довольно опасным, однако, как пишет ТАСС , на данный момент не поступало никаких сведений касательно пострадавших из-за возгорания.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили о новом возгорании в городе. Известно, что оно произошло в Московском районе, где находится пункт утилизации мусора. Там, на открытой территории, загорелся картон. Согласно полученным данным, площадь возгорания составила шестьсот квадратных метров. Чтобы потушить огонь, потребовалось привлечь сорок одного сотрудника МЧС. Они, с помощью десяти единиц техники, приступили к локализации пожара.

Стоит отметить их качественную и оперативную работу. Напомним, что о возгорании стало известно в 02:49. А уже в 03:28 огонь потушили.