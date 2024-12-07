В Санкт-Петербурге задержали мстительного жителя, нападающего на женщин

В Санкт-Петербурге мужчина напал на нескольких горожанок и попал в поле зрения полиции после их жалоб. Оказалось, что мотивом «маньяка» была месть.

Две женщины минимум столкнулись с агрессией подозрительного мужчины в Красногвардейском районе. Они назвали нападения безосновательными и пугающими, после чего правоохранители вышли на след подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. Полицейские нашли его в одной из городских больниц.

Как объяснил сам задержанный, он повздорил с приятелями за бутылкой алкоголя и был ими избит. Из-за нанесенной обиды он сорвался на незнакомок на улице. Свои побои подозреваемый успел снять: врачи оценили его повреждения как тяжкий вред здоровью.

Как пояснили в региональном главке МВД РФ, мужчина попал под уголовное дело о хулиганстве как подозреваемый, а также как потерпевший по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что тульский подросток инсценировал свое похищение ради вымогательства миллионов у собственной бабушки.