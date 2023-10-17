В Санкт-Петербурге задержали пятерых человек, которые снимали на видео нападения на прохожих

На данный момент правоохранительные органы разыскивают администратора страницы в соцсетях, где и выкладывались ролики с нападениями на людей.

Стало известно, что в культурной столице России произошло то, что с трудом можно назвать подобным прилагательным. Как выяснилось, пять человек в составе группы совершали нападения на граждан и выкладывали соответствующие видеоролики в интернет. Информацией об этом поделились сотрудники МВД России, о чем также пишет RT.

Согласно данным, опубликованным на официальной странице ведомства в социальных сетях, были задержаны пять человек, один из которых – совершеннолетний местный житель. Также из группы людей, которые совершали противоправные действия, удалось задержать еще четверых. Они же являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья. К слову, их возраст составляет от шестнадцати до восемнадцати лет.