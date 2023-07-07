В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на адвоката Пономареву

Как сообщает RT , правоохранительные органы задержали подозреваемых, которые облили зеленкой Елену Пономареву, мирно стоявшую на остановке общественного транспорта.

Ранее стало известно, что полиция получила сообщение о нападении. Неизвестный мужчина облил двоих женщин жидкостью, предположительно зеленкой. После этого он скрылся с места происшествия вместе с еще одним человеком.

Согласно информации, поступившей от Министерства внутренних дел, их поймали в Петербурге. На данный момент подозреваемых доставляют в Московскую область для того, чтоб провести дальнейшие следственные действия.

Сама Елена Пономарева уверена, что нападение связано с ее работой. Как она рассказала, ей угрожали в мессенджерах.