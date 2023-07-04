В Санкт-Петербурге загорелось пятиэтажное здание бывшей ситценабивной фабрики

На Васильевском острове Северной столицы загорелось пятиэтажное здание бывшей ситценабивной фабрики возле «Севкабель порта». О произошедшем возгорании сообщили в соц. сетях ГУ МЧС города.

Согласно информации службы спасения, вечером 3 июля в спец. службы поступил звонок с сообщением о пожаре на чердаке здания.

Прибывшие пожарные локализовали огонь за менее чем 3 часа. Они эвакуировали 8 человек. В пожаре никто не пострадал.

Сообщается, что для устранения пожара было привлечено 9 единиц техники и 38 специалистов.

Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга сообщила в своих соц. сетях, что была поставлена на контроль проверка, которую организовала служба спасения в связи с недавним сообщением о происшествии.