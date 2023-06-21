В Саратове двое подростков выпали из окна многоэтажки в день рождения знакомой
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Правоохранительные органы выяснили причину случившегося инцидента. Об этом сообщает издание «Vse42.ru»
Как стало известно, благодаря пресс-службе ГУ МВД по Саратову, ночью в одном из многоэтажных домов проходило празднование дня рождения. На мероприятии присутствовало несколько человек, в том числе 24-летний мужчина, который покупал алкоголь для всей компании.
Около трех часов ночи два подростка решили подышать свежим воздухом на подоконнике, из-за чего сорвались вниз с пятого этажа. Это случилось из-за того, что внешняя конструкция для растений не выдержала веса двух человек.
В результате происшествия они получили травмы. На других несовершеннолетних, пребывающих на мероприятии в алкогольном опьянении, составили административные протоколы.