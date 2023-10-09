В Саратове мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за поджог релейных шкафов

Суд рассмотрел уголовное дело и признал мужчину виновным в совершении преступления. Соответствующей информацией также поделилось ведомство, опубликовав ее на своей странице в социальных сетях.

Стало известно, что житель Саратова был не удовлетворен своим материальным положением весной текущего года. Тогда же он договорился с неизвестным лицом о поджоге релейных шкафов за вознаграждение в десять тысяч рублей. Ему удалось совершить преступление и нанести материальный ущерб ОАО «РЖД» в размере более, чем семьдесят пять тысяч рублей.

В итоге мужчина будет лишен свободы на двенадцать лет. Первые пять он пробудет в тюрьме, а другие семь – в исправительной колонии особого режима, как пишет RT. Также, помимо выплаты в счет возмещения материального ущерба компании в полной стоимости, местный житель будет обязан отдать государству двадцать тысяч рублей, полученные от неизвестного лица за совершение данного преступления.

В итоге, материальное положение, которым был недоволен мужчина, обернулось для него еще большими потерями: как финансовыми, так и временными.