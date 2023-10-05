В Саратовской области в квартире с тараканами обнаружили запущенного малыша

Что касается родителей ребенка, то он жил вместе с мамой и бабушкой, которые часто ругались. Сама семья характеризовалась как неблагополучная. Об этом пишет издание «Vse42.ru» . Мать противостояла правоохранительным органам, которые грозились вскрыть дверь в квартиру. Так или иначе, внутрь попасть все же удалось.

Стало известно, что судебные приставы нашли в одной из квартир Саратовской области годовалого ребенка, который находился в ужасном состоянии, как и само помещение. Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, жилье было захламлено. А согласно предоставленной информации, там также ползали тараканы.

У ребенка не было своего спального места. В холодильнике отсутствовала еда. Малыш в запущенном состоянии находился без одежды. Также известно, что с самого дня рождения он не наблюдался в поликлинике. В целях защиты прав ребенка городская администрация обратилась с иском в суд об обеспечении доступа в жилое помещение.