Саудовская Аравия запустила пилотный визовый проект Package Visa, который превращает оформление поездки в единый пакет. По данным Саудовского информационного агентства, теперь иностранцам не нужно по отдельности искать билеты, бронировать отель и заполнять анкеты — все это объединено в один продукт, доступный через аккредитованных туроператоров на нескольких тестовых рынках.

В пакет входят авиаперелеты в обе стороны, проживание в сертифицированных гостиницах и электронная подача документов, а также возможность сразу добавить посещение мероприятий и достопримечательностей. Услугу вправе оказывать только компании с надежными цифровыми платформами и круглосуточной поддержкой. Инициатива стала очередным этапом стратегии Vision 2030 и разработана совместно министерствами туризма, иностранных и внутренних дел, а также Управлением по страхованию. В королевстве напомнили, что уже действуют электронные визы, оформление по прибытии и транзитные разрешения, что помогло принять более 29 миллионов иностранных гостей в 2025 году.

Министр туризма Ахмед Аль Хатиб отметил, что история отрасли в стране всегда строилась на амбициях и открытости. По его словам, новый формат расширяет возможности партнеров и делает путешествия более умными и комфортными. Ожидается, что готовые комплексные маршруты будут стимулировать более длительное пребывание, подарят гостям яркие впечатления и увеличат общие туристические расходы.