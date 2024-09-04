В сборную команду Подмосковья по бадминтону вошли воскресенские спортсмены

Спортсмены городского округа Воскресенск успешно выступили на первенстве Московской области по бадминтону среди юношей и девушек до 15 лет.

Региональные соревнования состоялись в Коломне. Их участниками стали спортсмены из 10 муниципальных образований Московской области. По итогам соревнований воскресенцы Василиса Ицкова, Егор Королев, Максим Орлов и Михаил Дренин вошли в состав сборной команды Подмосковья. Ребята достойно представили муниципалитет, завоевав серебряные и бронзовые медали. Обладательницей золота стала Василиса Ицкова, которая одержала победу в парном разряде. Примечательно, что некоторые спортсмены уже неоднократно завоевывали призовые места на соревнованиях различных уровней.

Первенство РФ по бадминтону состоится с 7 по 13 октября 2024 года. Спортсменов приглашают для участия в Ставрополь.