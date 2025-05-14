В Щелкове демонтировано 18 незаконных торговых точек

В городском округе Щелково предпринимаются активные меры по упорядочению торговой деятельности и устранению несанкционированных или устаревших торговых площадок. С начала текущего года уже снесено восемнадцать нестационарных объектов, предлагающих товары и услуги.

В частности, в конце апреля торговые павильоны, расположенные рядом с домом №27Б по улице Институтская, были ликвидированы. Аналогичные мероприятия прошли и в районе дома №12 на Пролетарском проспекте, где были устранены как небольшие торговые точки, так и более крупные сооружения капитального характера.

Представители администрации округа подчеркивают, что установка нестационарных торговых объектов допускается исключительно при наличии всех необходимых разрешений и согласований.

Чтобы облегчить процесс для предпринимателей, администрация разработала подробную инструкцию, описывающую последовательность действий для размещения нестационарных торговых объектов на территории, находящейся в муниципальной или частной собственности.

Кроме того, для оперативного консультирования граждан функционирует специализированный чат-бот, который предоставляет ответы на все вопросы, связанные с регулированием нестационарной торговли.

Торговцам, использующим нестационарные торговые объекты, рекомендуется своевременно проверять законность своей деятельности и оперативно устранять любые отклонения от установленных правил, чтобы избежать штрафов и принудительного демонтажа.