В Щелкове до конца апреля обновят разметку на 371 пешеходном переходе

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков в своем телеграм-канале поделился итогами работы и дальнейшими планами по приведению в порядок территорий после зимнего периода.

По словам Булгакова, уборка территории округа Щелково после зимнего периода находится в активной стадии. К работам приступили после ознакомления с прогнозом погоды.

«Синоптики утверждают, что климатическая зима закончилась. Тем временем мы продолжаем наводить порядок на территории. К ямочному ремонту приступили еще в январе: уже устранено 3530 дефектов», — поделился Андрей Булгаков.

Глава округа также проинформировал, что в городском парке подходят к завершению работы по ликвидации сухостоя и прогребанию газонов. Кроме того, рабочие выполняют первый цикл промывки и уборки смета. Специалисты приступили к ремонту малых архитектурных форм.

Порядок наводят также на дорогах. Первый цикл уборки прошли 354 км дорог. Продолжается мойка и ремонт 64 остановок и 2,2 км ограждений. Специалисты обновляют разметки на 371 пешеходном переходе. Работы будут завершены к концу апреля. Кроме того, в округе проходит ямочный ремонт.