В Щелкове идет второй этап благоустройства Краснознаменского сквера

В прошлом году здесь обновили часть пешеходной зоны, установили освещение, урны, скамейки, новую детскую площадку и сделали новый мост через ручей Поныри.

В этом году продолжается обустройство пешеходной зоны, установка скамеек и освещения. Старую беседку на берегу демонтировали — на ее месте появится новая. Картину дополнят воркаут площадка и камеры видеонаблюдения.

«Благоустройство Краснознаменского сквера — важный проект. Через сквер жители ходят на работу и по ежедневным делам, вечером здесь отдыхают мамы с детьми и наше старшее поколение. При разработке концепции мы старались сделать это место удобным, современным, безопасным и комфортным для жителей всех возрастов. Наш принцип «Житель всегда прав», поэтому все нюансы мы проговариваем с теми, кто будет ежедневно проводить здесь время», — рассказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Каркас беседки уже на месте, а тротуары сделаны больше, чем на половину. Скоро вокруг новой пешеходной зону произведут отсыпку грунта и посеют траву. Завершить работы планируется до 1 сентября.